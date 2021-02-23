Витренко предложил радикально увеличить налог на выбросы углерода

В Минэнерго хотят перераспределить бремя "зеленого тарифа".

Витренко предложил радикально увеличить налог на выбросы углерода
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

И.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил радикально увеличить экологический налог на выбросы двуокиси углерода. Дополнительные поступления станут источником для компенсации по "зеленому тарифу".

Об этом он сообщил в фейсбуке, рассказывая о планах на ближайшее будущее.

Несколько лет назад государство обязалось перед производителями энергии из возобновляемых источников покупать ее по тарифу, который сейчас значительно превышает рыночную цену. По оценкам Витренко, речь идет о 10-20 млрд долларов до конца действия «зеленого тарифа» в 2029 году.

Сейчас источником для выплаты этой компенсации является тариф на передачу электроэнергии, который платят все потребители в Украине. Витренко предлагает перераспределить это бремя.

"В общем тарифе для населения, равному сейчас 1,68 грн, составляющая непосредственно электроэнергии, которую производит Энергоатом и продает для нужд населения, - 15 копеек, а составляющая компенсации по «зеленому тарифу» - около 20 копеек (весь тариф на передачу составляет около 30 копеек), при этом «зеленая энергия» даже не относится на поставку населению. Мы предлагаем, чтобы источником для компенсации по «зеленому тарифу» стало радикальное увеличение налога на выбросы углерода", - написал и.о. министра.

Он добавил, что внутри его команды уже шутят, что это назовут "налогом на олигархов", владеющих предприятиями, производящими львиную часть таких выбросов.

Изменять налоги может только Верховная Рада, которая до сих пор не согласилась назначить Витренко министром.

Напомним, что к плательщикам экологического налога в части выбросов двуокиси углерода относятся субъекты, у которых совокупный годовой объем выбросов двуокиси углерода превышает 500 тонн.

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