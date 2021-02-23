Главный санитарный врач заверил в безопасности вакцины AstraZeneca из Индии

Ляшко готов доказать это на личном примере.

Главный санитарный врач заверил в безопасности вакцины AstraZeneca из Индии
Фото: financialexpress.com

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заверил в безопасности вакцины AstraZeneca, произведенной в Индии.

"Вакцина произведена по лицензии Оксфорда и компании AstraZeneca. Просто она производится на площадках Serum Institute, расположенных в Индии. Она полностью безопасна. Иммуногенность вакцины [образование антител] - более 97%, эффективность - более 70%", - сказал Ляшко на пресс-конференции во вторник.

Главный санитарный врач готов лично вакцинироваться этой вакциной. "Я вакцинировался индийской вакциной, это была вакцина против дифтерии и столбняка два года назад", - сказал Ляшко.

Он выразил надежду, что люди будут согласны на вакцинацию, и кампания будет иметь высокие показатели охвата.

При этом он признал, что пока процент желающих среди врачей, которым будут колоть вакцину первыми, не очень высокий.

"Предварительный процент, согласно социологическим опросам среди врачей, был 38%. Но мы должны учитывать, что многие врачи переболели и имеют иммунитет, приобретенный из-за болезни. Если человек переболел, он откладывает проведение прививки на шесть месяцев, поскольку в это время человека защищает иммунитет, который он получила из-за перенесенной болезни. Если человек хочет, он прививается, но он может отдать свою дозу том врачу или работнику учреждения здравоохранения, кто не переболел", - сказал Ляшко.

Иммунитет от вакцины AstraZeneca, как ожидается, будет держаться 12 месяцев.

Напомним, что 23 февраля в Украину привезли первую партию из 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca, произведенной на заводе Serum Institute of India.

Вакцинация стартует 24 февраля в Киеве и соседних регионах.

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