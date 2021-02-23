Зеленский сменил главу Нацкомиссии по ценным бумагам

Должность получил Руслан Магомедов.

Зеленский сменил главу Нацкомиссии по ценным бумагам
Фото: finbalance.com.ua

Президент Владимир Зеленский сменил главу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Вместо Тимура Хромаева, у которого закончился шестилетний срок полномочий, должность получил Руслан Магомедов.

Об этом говорится в указах №68/2021 и №69/2021 от 23 февраля.

Кандидатуру Руслана Магомедова ранее предложила Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и деривативов.

Он был старшим трейдером ИК "Киев Секьюритиз Групп", членом ассоциации ПФТС, руководил департаментом интернет-трейдинга в компании "Проспект-Инвестментс", был директором инвестиционной компании Astrum Investment Management, которая принадлежала бизнесмену Леониду Юрушеву.

В апреле 2020 года Магомедов стал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Также он был делегирован в состав конкурсной комиссии по избранию членов наблюдательного совета одного из госбанков.

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