Эмиратская компания предложила Украине помочь с реформой таможни

В Киев приехал операционный директор DT World.

Эмиратская компания предложила Украине помочь с реформой таможни
Фото: president.gov.ua

Эмиратская компания DT World, входящая в группу DP World, предложила Украине помочь с реформой таможни.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента, представители которого во вторник встретились на Банковой с главным операционным директором DT World Махмудом Аль Бастаки.

Фото: president.gov.ua

Он рассказал, что его компания имеет опыт работы с таможенными службами в более чем 100 странах мира и предлагает решения, которые помогают реформировать и модернизировать таможню, позволяют улучшить защиту границ государства от незаконного перемещения товаров благодаря автоматической системе оценки рисков всех транзакций, повысить уровень доходов, ускорить процесс таможенного оформления для трейдеров.

"Результатом внедрения предлагаемых нами подходов и решений будет увеличение объемов торговли и рост национального ВВП. Украина может существенно улучшить свой уровень по индексу эффективности логистики (LPI) Всемирного банка, на который ориентируются инвесторы", - сказал Аль Бастаки.

По его словам, компания готова предложить Украине свои разработки и помочь в их внедрении, что не потребует от государства капитальных инвестиций.

Он предложил организовать команду, которая изучит украинскую систему, процессы, проведет комплексную проверку, и после этого эмиратская компания предложит украинской стороне дорожную карту будущей работы.

Фото: president.gov.ua

Напомним, что на позапрошлой неделе президент Владимир Зеленский летал в ОАЭ, где встречался, в частности, с главой правления и гендиректором группы компаний DP World Султаном Ахмедом бин Сулаемом.

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