В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca против covid-19

22 февраля 2021 года Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину против covid-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Об этом говорится в сообщении министерства.

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Что известно о вакцине

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Вакцина, Oxford /AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована.

Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года.

Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что Министерство здравоохранения Украины подало заявки о регистрации трех вакцин от коронавируса. В частности, Pfizer, AstraZeneca и Sinovac.