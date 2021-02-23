В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca против covid-19
22 февраля 2021 года Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину против covid-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Об этом
Что известно о вакцине
Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.
Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.
Вакцина, Oxford /AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована.
Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года.
Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.
Предыстория
Ранее «Минфин» писал, что Министерство здравоохранения Украины подало заявки о регистрации трех вакцин от коронавируса. В частности, Pfizer, AstraZeneca и Sinovac.