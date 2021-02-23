Заседание по делу Татарова перенесли на 25 февраля

Суд рассматривал жалобу на сообщенное НАБУ и САП подозрение заместителю руководителя ОП.

Заседание по делу Татарова перенесли на 25 февраля
Фото: Макс Требухов

Рассмотрение дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова перенесли на 25 февраля.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Во время заседания адвокаты заявили, что Татарову якобы незаконно сообщили о подозрении, так как: а) Татаров адвокат, а для них действует специальная процедура; б) подозрение принесли в Офис президента, а не по месту жительства. Хотя на самом деле право на занятие адвокатской деятельностью Татарова приостановлено", - говорится в сообщении.

В ЦПК отмечают, что суд отложил заседание, "потому у судьи Бугель есть другие дела". Он также якобы должен ознакомиться с дополнительными документами.

Следующее заседание назначено на 10:30 25 февраля.

Сегодня Шевченковский районный суд Киева рассматривал жалобу на сообщенное Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.

24 декабря Высший антикоррупционный суд должен был избрать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой 10 млн гривен залога. Но еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ. Заседание перенесли. Не избрали ее ни 28, ни 30 декабря, как было запланировано.

2 декабря в НАБУ заявили, что Офис генпрокурора сознательно срывает дело Татарова. Заместителя руководителя Офиса президента подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

В середине января ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о возвращении дела Татарова в НАБУ. Ранее Верховный Суд постановил, что решение следственного судьи об изменении подследственности не подлежат обжалованию.

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