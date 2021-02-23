Заседание по делу Татарова перенесли на 25 февраля
Суд рассматривал жалобу на сообщенное НАБУ и САП подозрение заместителю руководителя ОП.
Рассмотрение дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова перенесли на 25 февраля.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
"Во время заседания адвокаты заявили, что Татарову якобы незаконно сообщили о подозрении, так как: а) Татаров адвокат, а для них действует специальная процедура; б) подозрение принесли в Офис президента, а не по месту жительства. Хотя на самом деле право на занятие адвокатской деятельностью Татарова приостановлено", - говорится в сообщении.
В ЦПК отмечают, что суд отложил заседание, "потому у судьи Бугель есть другие дела". Он также якобы должен ознакомиться с дополнительными документами.
Следующее заседание назначено на 10:30 25 февраля.
Сегодня Шевченковский районный суд Киева рассматривал жалобу на сообщенное Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.
24 декабря Высший антикоррупционный суд должен был избрать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой 10 млн гривен залога. Но еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ. Заседание перенесли. Не избрали ее ни 28, ни 30 декабря, как было запланировано.
2 декабря в НАБУ заявили, что Офис генпрокурора сознательно срывает дело Татарова. Заместителя руководителя Офиса президента подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
В середине января ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о возвращении дела Татарова в НАБУ. Ранее Верховный Суд постановил, что решение следственного судьи об изменении подследственности не подлежат обжалованию.