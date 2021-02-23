Кабмин не планирует увольнения руководства "Нафтогаза", - источники

"Для этого нет формальных причин и политической возможности".

Кабмин не планирует увольнения главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и наблюдательного совета компании. Об этом LB.ua сообщили высокопоставленные источники в правительстве.

"Для этого нет формальных причин и политической возможности", - сказал собеседник.

Он отметил, что увольнять руководство НАК и наблюдательного совета сейчас довольно рискованно с точки зрения экономики и сотрудничества с международными партнерами.

Напомним, 15 февраля LB.ua из источников стало известно, что Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины", которое возглавляет Андрей Коболев, и прекращении контрактов с членами Наблюдательного совета компании.

В отчете были указаны следующие причины: невыполнение показателей по добыче газа, утвержденных правительством, планы дальнейшего сокращения показателей добычи и результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО НАК "Нафтогаз".

Впоследствии Витренко объяснил, что выполнял поручения главы правительства по анализу ситуации с НАК и его руководством. Поручение касалось того, что Государственная аудиторская служба не была допущена "Нафтогазом" для проверки компаний "Укрнафта" и "Укргаздобыча", а предварительная проверка самого НАК выявила нарушения на 75 млрд грн.

Сейчас уволить главу НАК может только наблюдательный совет НАК, состоящий на данный момент из 5 членов - 2 от государства и 3 независимых. Вместе с тем, согласно уставу НАК (п.68), собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава Наблюдательного совета или некоторых его членов и назначить новый состав или отдельных членов этого органа.

В мае 2020-го Юрий Витренко сообщил, что НАК решил освободить его с позиции своего исполнительного директора. Он считает, что его увольнение связано с тем, что "сейчас не является приоритетом борьба против роSSийской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом". В последние годы Юрий Витренко занимался судами с "Газпромом".

Также группа "Нафтогаз" отозвала Юрия Витренко с позиции представителя в наблюдательном совете "Укрнафты".

В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решил передать на премии 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США). Тогда выплатили первую часть премий на сумму 20,7 млн долларов (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% от объема выигрыша, признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.

Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или косвенно внес значительный вклад в достижение этого результата. В частности, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил $7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко - $6 млн.

Витренко подавал иск в Печерский суд Киева с требованием обязать "Нафтогаз" выплатить ему премию за полученные от компании "Газпром" (РоSSия) 2,918 млрд долларов. Витренко считает невыплату ему премии за полученные от компании "Газпром" (РоSSия) 2,918 млрд долларов нарушением трудового законодательства. Тогда Кабинет Министров предложил наблюдательному совету "Нафтогаза" воздержаться от выплаты руководству премий, связанных с победой компании в Стокгольмском арбитраже над роSSийским "Газпромом".