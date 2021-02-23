МИД требует наказать виновных в нападении на украинского пограничника в генконсульстве в Санкт-Петербурге

Министерство иностранных дел Украины требует наказать виновных в нападении на украинского пограничника в генконсульстве в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

" МИД выразил протест МИД РоSSийской Федерации за покушение на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Правоохранители РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение. Требуем проведения всестороннего расследования и наказания виновных, обеспечения охраны украинских дипучреждений", - написал Николенко в твиттере .

Напомним, 19 февраля в Санкт-Петербурге в здании Генерального консульства Украины на военнослужащего Госпогранслужбы Украины напал неизвестный мужчина и нанес ему два ножевых ранения.

Нападавший оказался гражданином РФ . Мужчина без объяснения и видимых на то причин набросился на пограничника сразу, как только ему открыли дверь. К счастью, ранения оказались не смертельными.

Нападавший был задержан. Предварительно известно, что он был записан на прием в Генконсульство.