Тимошенко намерена обжаловать закон о конкурсах на госслужбу с правками "под Витренко"

Лидер "Батькивщины" назвала Витренко в Верховной Раде коррупционером.

Тимошенко намерена обжаловать закон о конкурсах на госслужбу с правками "под Витренко"
Фото: скрін відео/facebook Юлія Тимошенко

«Батькивщина» не дала ни одного голоса за предлагаемые президентом изменения в законе о государственной службе, которые «фактически были призваны «пожизненно» назначить Юрия Витренко исполняющим обязанности первого вице-премьера с полным спектром полномочий». Об этом заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления с трибуны парламента.

«Юрий Витренко - это коррупционер высокого уровня. По заключению государственного аудита, возглавляя НАК «Нафтогаз» 5 лет, он вывел из страны 225 миллиардов гривен коррупционных схем. Он сам себе выписал премии на 170 миллионов гривен и перевел эти деньги на свои счета за то, что завалил работу «Нафтогаза». Однако президент дважды продвигал этого коррупционера на должность первого вице-премьера - министра энергетики. Дважды Верховная Рада не поддерживала это решение. И тогда президент вопреки Конституции Украины решил внести законопроект, которым без согласования с Верховной Радой назначает Витренко исполняющим обязанности пожизненно с полным спектром полномочий», - возмутилась Юлия Тимошенко.

По мнению лидера «Батькивщины», такое решение президента противоречит не только Конституции, но и европейской практике и свидетельствует о начале большой коррупции в правительстве Украины.

«Вместо того, чтобы возбудить против Витренко уголовное дело, вспомним «весна придет - сажать будем», его сажают на должность первого вице-премьера. Этот человек будет иметь полный спектр полномочий для того, чтобы осуществлять свои коррупционные действия, как он это делал и в предыдущие годы. Сейчас поименно видно, кто соучастник президента в том, чтобы возвращать коррупционеров к власти. А мы идем в Конституционный Суд и голосуем против» - отметила Юлия Тимошенко.

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