Кличко требует от правительства завершить передачу Гостиного двора громаде Киева

Ситуация с объектом, по словам мэра, становится критической.

Кличко требует от правительства завершить передачу Гостиного двора громаде Киева
Фото: facebook/Кличко - мер

Мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета призвал правительство завершить передачу Гостиного двора громаде города. Об этом сообщает его официальный сайт.

По его словам, ситуация с Гостиным двором становится критической.

«Еще хотел бы отметить. И вновь обратиться к правительству. Ситуация с Гостиным двором становится критической. И выглядит сегодня преднамеренным затягиванием передачи объекта в собственность громады столицы. Такое впечатление, что кто-то хочет, чтобы здание развалилось! У меня нет другого объяснения после того, как город прошел все долгие процедуры, добился передачи объекта в государственную собственность. Остается один шаг – передача в коммунальную собственность. И тут вдруг Минкульт заблокировал то, чего так долго мы добивались с громадой Киева», – добавил мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что пока продолжаются манипуляции отдельных государственных чиновников, здание Гостиного двора находится в аварийном состоянии. А город не может начать его реконструкцию.

«Я считаю такую позицию Министерства культуры безответственной и вредной! Правительство должно наконец поставить точку в этой эпопее!» – подчеркнул Виталий Кличко.

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