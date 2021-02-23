Кличко требует от правительства завершить передачу Гостиного двора громаде Киева

Мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета призвал правительство завершить передачу Гостиного двора громаде города. Об этом сообщает его официальный сайт.

По его словам, ситуация с Гостиным двором становится критической.

«Еще хотел бы отметить. И вновь обратиться к правительству. Ситуация с Гостиным двором становится критической. И выглядит сегодня преднамеренным затягиванием передачи объекта в собственность громады столицы. Такое впечатление, что кто-то хочет, чтобы здание развалилось! У меня нет другого объяснения после того, как город прошел все долгие процедуры, добился передачи объекта в государственную собственность. Остается один шаг – передача в коммунальную собственность. И тут вдруг Минкульт заблокировал то, чего так долго мы добивались с громадой Киева », – добавил мэр Киева .

Кличко подчеркнул, что пока продолжаются манипуляции отдельных государственных чиновников, здание Гостиного двора находится в аварийном состоянии. А город не может начать его реконструкцию.

«Я считаю такую позицию Министерства культуры безответственной и вредной! Правительство должно наконец поставить точку в этой эпопее!» – подчеркнул Виталий Кличко.