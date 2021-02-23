РоSSийская Федерация активно наращивает ядерный потенциал в оккупированном Крыму, - Кулеба

Действия РоSSии подрывают архитектуру глобальной безопасности, поскольку нарушают целый ряд международных документов.

РоSSийская Федерация активно наращивает ядерный потенциал в оккупированном Крыму, - Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

РоSSийская Федерация активно наращивает ядерный потенциал на территории временно оккупированного Крымского полуострова, подрывая безъядерный статус Украины.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время выступления в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению 2021 года, сообщает пресс-служба МИД.

Дипломат отметил, что действия РоSSии подрывают архитектуру глобальной безопасности, поскольку нарушают целый ряд международных документов, касающихся, в частности, оружия массового поражения.

"Гибридная агрессия РоSSии против Украины подрывает архитектуру глобальной безопасности, построенную на таких основополагающих международных документах, как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие", - отметил Кулеба.

Глава МИД отметил, что Украина готова содействовать возобновлению эффективной работы конференции, в частности принять активное участие в разработке Договора о запрещении производства материалов для расщепляющегося ядерного оружия или материалов для других ядерных взрывных устройств.

Он также выразил готовность Украины принять участие в создании универсального документа, который предоставлял бы эффективные гарантии безопасности для неядерных государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

В то же время Кулеба призвал присутствующих рассматривать временную оккупацию Крымского полуострова и развязывание Россией вооруженного конфликта в отдельных районах Донбасса как угрозу ее военной экспансии на восток и юг Европейского континента.

Ранее глава МИД заявил, что РоSSия пытается дискредитировать и сорвать открытие "Крымской платформы". По словам Кулебы, такая реакция РоSSии означает, что она боится и "понимает угрозы, которые мы несем им с созданием "Крымской платформы"".

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