РоSSийская Федерация активно наращивает ядерный потенциал в оккупированном Крыму, - Кулеба
Действия РоSSии подрывают архитектуру глобальной безопасности, поскольку нарушают целый ряд международных документов.
РоSSийская Федерация активно наращивает ядерный потенциал на территории временно оккупированного Крымского полуострова, подрывая безъядерный статус Украины.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время выступления в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению 2021 года, сообщает пресс-служба МИД.
Дипломат отметил, что действия РоSSии подрывают архитектуру глобальной безопасности, поскольку нарушают целый ряд международных документов, касающихся, в частности, оружия массового поражения.
"Гибридная агрессия РоSSии против Украины подрывает архитектуру глобальной безопасности, построенную на таких основополагающих международных документах, как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие", - отметил Кулеба.
Глава МИД отметил, что Украина готова содействовать возобновлению эффективной работы конференции, в частности принять активное участие в разработке Договора о запрещении производства материалов для расщепляющегося ядерного оружия или материалов для других ядерных взрывных устройств.
Он также выразил готовность Украины принять участие в создании универсального документа, который предоставлял бы эффективные гарантии безопасности для неядерных государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия.
В то же время Кулеба призвал присутствующих рассматривать временную оккупацию Крымского полуострова и развязывание Россией вооруженного конфликта в отдельных районах Донбасса как угрозу ее военной экспансии на восток и юг Европейского континента.
Ранее глава МИД заявил, что РоSSия пытается дискредитировать и сорвать открытие "Крымской платформы". По словам Кулебы, такая реакция РоSSии означает, что она боится и "понимает угрозы, которые мы несем им с созданием "Крымской платформы"".