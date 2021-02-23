Кернесу установят мемориальную доску на мэрии Харькова

На фасаде здания Харьковского городского совета установят мемориальную доску бывшему городскому голове Геннадию Кернесу.

Такое решение 23 февраля приняла городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, информирует пресс-служба горсовета.

"Члены комиссии рассмотрели два вопроса по установлению мемориальных досок. Одну из них установят Геннадию Кернесу - Харьковскому городскому голове в 2010-2020 гг., Кавалеру ордена "За заслуги" III степени и ордена «Патриот Отечества». Мемориальная доска будет установлена на фасаде здания Харьковского городского совета (пл. Конституции, 7)", - говорится в сообщении.

Как сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак, памятный знак Геннадию Кернесу откроют за внебюджетные средства.

Также Кернесу планируется присвоить звание почетного гражданина города Харькова.

Ранее сообщалось, что 24 февраля Харьковский городской совет планирует прекратить полномочия Кернеса.

Напомним, Геннадий Кернес победил по результатам первого тура выборов мэра Харькова. Он набрал более 50% голосов, поэтому второй тур не проводили. Во время выборов политик находился в немецкой клинике, куда был госпитализирован после перенесенного коронавируса.

9 декабря на первой сессии горсовета Кернеса объявили мэром без присяги. Это аргументировали тем, что он уже приносил присягу во время своей предыдущей каденции, поэтому сейчас она необязательна.

17 декабря Кернес умер.

Пока не избран новый мэр, его обязанности будет исполнять секретарь городского совета Игорь Терехов.