Бывших СЕО и топ-менеджеров Приватбанка обвиняют в растрате более 136,89 миллиона

Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщает, что 22 февраля 2021 года детективы бюро объявили трем бывшим должностным лицам Приватбанка о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.

Фото: nabu.gov.ua

Подозрения подписала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Кто подозревается

Среди подозреваемых:

бывший председатель правления Приватбанка;

бывший первый заместитель председателя правления Приватбанка;

бывшая руководительница департамента финансового менеджмента Приватбанка, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной с банком страховой компании.

Экс-председателю правления и экс-руководительнице банка подозрение отправлено по почте, поскольку их местонахождение не установлено.

Основания

Следствие установило, что подозреваемые в декабре 2016 года на основании ложных документов выплатили денежные средства банка в сумме более 136,89 млн грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами Приватбанка. Это было сделано за день до признания Приватбанка неплатежеспособным.

США — в пользу связанного с Преступный план растраты средств финучреждения заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения — индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару— в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и дополнительными соглашениями к ним не предусматривалась.

Указанный эпизод — один из ряда тех, которые расследуют детективы НАБУ с осени 2019 года (момента, когда все уголовные производства по Приватбанку переданы детективам НАБУ). Расследование по всем этим эпизодам продолжается.

Немного ранее

22 февраля 2021 года, по оперативной информации, первый экс-заместитель председателя правления планировал покинуть Украину на частном самолете. Маршрут — из Днепра в направлении Вены. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту «Борисполь». Бывший первый заместитель председателя правления банка задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.