В Раде начали сбор подписей за отставку Венедиктовой из- за приговора Стерненко

В Верховной Раде начался сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за приговора Сергею Стерненко, которого во вторник приговорили к семи годам лишения свободы.

Об этом сообщила депутат Александра Устинова из "Голоса".

"Именно прокуроры Венедиктовой и карманный судья с бюстами Ленина и Сталина сегодня добились первой политической посадки и упрятали за решетку Сергея Стерненко. Это первый политический заключенный Зеленского. Следующими будут волонтеры и ветераны, которым прокуроры «шьют» дело Шеремета. Этот роSSийский реванш нужно останавливать", - написала она в фейсбуке.

Высказывание Верховной Радой недоверия генеральному прокурору будет означать его отставку.

Этот вопрос можно будет включить в повестку дня сессии парламента, если будет собрано не менее 150 подписей. Принятие постановления о выражении недоверия осуществляется открытым поименным голосованием большинством голосов.

Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

Напомним, что Стерненко дали тюремный срок по ч. 2 ст. 187 (разбойное нападение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. Его также признали виновным по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), но освободили от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.