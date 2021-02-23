Еще двум бывшим топ-менеджерам ПриватБанка сообщили подозрения

Речь идет об экс-главе правления и бывшей руководительнице одного из подразделений банка.

Еще двум бывшим топ-менеджерам ПриватБанка сообщили подозрения
Фото: НАБУ

НАБУ и САП 22 февраля сообщили о подозрениях трем бывшим менеджерам ПриватБанка. Один из них - экс-первый заместитель главы правления банка Владимир Яценко, самолет которого развернули возле Львова.

Двое других подозреваемых - бывший глава правления ПриватБанка и экс-руководительница одного из подразделений ПАО КБ "ПриватБанк", которая одновременно занимала должность первого заместителя главы правления в связанной страховой компании. Им подозрения не смогли вручить лично, потому что местонахождение неизвестно. Об этом сообщили на сайте НАБУ.

"Следствие установило, что подозреваемые в декабря 2016 года за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили средствами банка более 136,89 млн грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами ПриватБанка", - говорится в сообщении.

На странице Офиса генпрокурора в Facebook отметили, что преступный план подозреваемых заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения - индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ней. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и дополнительными соглашениями к ним не предусматривалась.

"Для прикрытия растраты денежных средств ПриватБанка трое бывших высоких должностных лиц решили придать этим банковским операциям вид законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле подделанное "задним числом", и решения кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы принято решение о применении начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юридического лица", - пояснили детали в Офисе генпрокурора.

Экс-главе правления и бывшей руководительнице подразделения банка о подозрении сообщено по почте, поскольку местонахождение подозреваемых не установлено.

Главой правления ПриватБанка до национализации был Александр Дубилет - его сын Дмитрий в 2019 году стал министром Кабмина, но ушел с должности в марте 2020-го.

Напомним, что генпрокурор Ирина Венедиктова в понедельник утром подписала подозрение одному из соучредителей monobank Владимиру Яценко.

В тот же день Яценко сел в Днепре на чартерный самолет в Вену, но благодаря вмешательству детективов НАБУ самолет удалось посадить в аэропорту "Борисполь". Там Яценко сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Яценко был одним из топ-менеджеров ПриватБанка перед его национализацией, посредством которой государство спасло банк от банкротства.

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