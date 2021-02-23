Бывший Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко считает, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей надо объединить под властью пророSSийских боевиков, и он готов возглавить объединенную террористическую организацию "Л/ДНР".

Об этом он заявил пропагандистам Russia Today.

"Если так вопрос будет стоять, и народ захочет меня там видеть в качестве президента. У меня достаточно сил и опыта. Да, я готов", - сказал Захарченко.

На вопрос, готов ли он к "открытым выборам", он ответил положительно. Своим конкурентом Захарченко назвал главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина.

Напомним, Захарченко возглавлял МВД Украины с 2011 по 2014 год. После Революции Достоинства бежал в РоSSию и там получил гражданство. В мае 2018 года его заметили на акции в Москве. В Украине Захарченко объявлен в розыск как подозреваемый в расстрелах активистов на Майдане. 15 августа 2019-го Печерский райсуд Киева заочно арестовал Захарченко.

Кроме того, Захарченко и его ближайшее окружение подозревают в отмывании 10 млрд гривен из Смартбанка. Он также занимается финансированием террористов Донбасса и антиукраинских акций.