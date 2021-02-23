В Раде зарегистрировали проект изменений в Конституцию о назначении директоров НАБУ и ГБР

Кандидаты на назначение должны будут пройти конкурсный отбор.

В Верховной Раде в понедельник, 22 февраля, зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Конституцию в части расширения полномочий президента Украины.

Документ получил регистрационный номер 5133.

Депутаты предлагают предоставить президенту Украины полномочия назначать и увольнять директора НАБУ и директора ГБР, а Верховной Раде - согласовывать назначение и увольнение.

Кандидат на назначение должен пройти конкурсный отбор.

Напомним, что в сентябре 2019 года Верховная Рада направила в Конституционный Суд законопроект №1014, предусматривающий изменения в Конституцию в части расширения полномочий президента Украины.

Законопроектом предлагалось прописать в статье 106 Конституции Украины два новых подпункта:

президент Украины создает НАБУ, назначает на должность и увольняет с должностей директора НАБУ и ГБР;

президент Украины создает независимые регуляторные органы, осуществляющие регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах; а также назначает их состав.

Эти поправки получили отрицательное заключение Конституционного Суда и не могут быть приняты.

В августе 2020 года Конституционный Суд признал также неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко, выдавая указ о назначении Сытника в 2015 году, превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет Министров.

Несмотря на это, Сытник остается директором НАБУ.

Государственное бюро расследований не имеет полноценного руководителя. Обязанности директора ГБР выполняет заместитель директора Алексей Сухачев.