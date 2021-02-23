В Раде зарегистрировали проект изменений в Конституцию о назначении директоров НАБУ и ГБР

Кандидаты на назначение должны будут пройти конкурсный отбор.

В Раде зарегистрировали проект изменений в Конституцию о назначении директоров НАБУ и ГБР
Фото: Lb.ua

В Верховной Раде в понедельник, 22 февраля, зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Конституцию в части расширения полномочий президента Украины.

Документ получил регистрационный номер 5133.

Депутаты предлагают предоставить президенту Украины полномочия назначать и увольнять директора НАБУ и директора ГБР, а Верховной Раде - согласовывать назначение и увольнение.

Кандидат на назначение должен пройти конкурсный отбор.

Напомним, что в сентябре 2019 года Верховная Рада направила в Конституционный Суд законопроект №1014, предусматривающий изменения в Конституцию в части расширения полномочий президента Украины.

Законопроектом предлагалось прописать в статье 106 Конституции Украины два новых подпункта:

  • президент Украины создает НАБУ, назначает на должность и увольняет с должностей директора НАБУ и ГБР;
  • президент Украины создает независимые регуляторные органы, осуществляющие регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах; а также назначает их состав.

Эти поправки получили отрицательное заключение Конституционного Суда и не могут быть приняты.

В августе 2020 года Конституционный Суд признал также неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко, выдавая указ о назначении Сытника в 2015 году, превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет Министров.

Несмотря на это, Сытник остается директором НАБУ.

Государственное бюро расследований не имеет полноценного руководителя. Обязанности директора ГБР выполняет заместитель директора Алексей Сухачев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лапутина вошла в состав СНБОЛапутина вошла в состав СНБО
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
На Донбассе под минометный обстрел оккупантов попали дома гражданского населения
Пешеходом, которого водитель убил во время драки на дороге, оказался сотрудник Киевской таможниПешеходом, которого водитель убил во время драки на дороге, оказался сотрудник Киевской таможни
На Донбассе пожар унес жизни троих украинских военныхНа Донбассе пожар унес жизни троих украинских военных
Блок рекламы


Похожие новости
Ясько заявила о регистрации законопроектов о санкциях и политике непризнанияЯсько заявила о регистрации законопроектов о санкциях и политике непризнания
В Верховной Раде хотят отменить переход на летнее и зимнее времяВ Верховной Раде хотят отменить переход на летнее и зимнее время
"Голос" и "Довира" - основные союзники "Слуги народа" в Раде, - КИУ"Голос" и "Довира" - основные союзники "Слуги народа" в Раде, - КИУ
В ВСУ зарегистрировали 55 новых случаев ковидаВ ВСУ зарегистрировали 55 новых случаев ковида
Комитет Рады готовит законопроект о запрете продажи лекарств детямКомитет Рады готовит законопроект о запрете продажи лекарств детям
Профильный комитет рекомендовал Раде принять закон о госслужбе с президентскими правками для ВитренкоПрофильный комитет рекомендовал Раде принять закон о госслужбе с президентскими правками для Витренко
НАБУ обвинило Печерский суд в незаконном вмешательстве в расследованиеНАБУ обвинило Печерский суд в незаконном вмешательстве в расследование
НАБУ обвинило власть в попытке его уничтоженияНАБУ обвинило власть в попытке его уничтожения
Степанов считает, что расследование НАБУ о закупке COVID-вакцин завершится безрезультатно.Степанов считает, что расследование НАБУ о закупке COVID-вакцин завершится безрезультатно.
В Раде зарегистрировали постановление о переименовании Новгородского в Нью-ЙоркВ Раде зарегистрировали постановление о переименовании Новгородского в Нью-Йорк
Последние новости
Подгружаем последние новости