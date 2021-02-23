На Донбассе погиб военный, еще один получил ранения

В течение суток зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

На Донбассе погиб военный, еще один получил ранения
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Сегодня утром в районе Светлодарска роSSийско-оккупационные войска обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате погиб один военнослужащий и еще один получил ранения.

Об этом сообщила украинская делегация Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Сегодня, 23 февраля, около 7:00 на направлении Светлодарск в результате обстрела противником наших позиций погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Обновление. Как уточнил пресс-центр штаба ООС, за прошедшие сутки было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Авдеевки, вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов 22 февраля один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска вели прицельный огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении враг совершил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций с помощью ПОМ-2, использовав при этом около двух десятков мин.

В пригороде Марьинки противник открывал неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а около Первомайского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" вооруженные формирования РФ вели прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Пивденного. В результате обстрела получил ранение один военный. Ему оказана медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение.

С начала текущих суток, 23 февраля, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Зайцево роSSийско-оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

"В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего, а раненому бойцу желает скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Напомним, вчера, 22 февраля, штаб операции Объединенных сил сообщил, что на Донбассе в результате обстрела со стороны роSSийских наемников погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Это произошло возле шахты "Бутовка".

Также пресс-служба 58-й отдельной мотопехотной бригады им. Гетмана Ивана Выговского сообщила, что в результате пожара погибли трое украинских военных.

"22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара, возникшего около 4:00 утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, которые вероятно находились в блиндаже во время пожара ... Третий военнослужащий, получивший 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где, к сожалению, сегодня от полученных травм скончался", - говорилось в сообщении.

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