Порошенко: Стерненко осудили за то, что он защищал Одессу от прокремлевской агентуры

Экс-президент считает, что Верховная Рада должна немедленно принять постановление о прекращении политических репрессий в отношении ветеранов, добровольцев, волонтеров и всех патриотов

Порошенко: Стерненко осудили за то, что он защищал Одессу от прокремлевской агентуры
Фото: eurosolidarity.org

Приговор по делу одесского активиста Сергея Стерненко является следствием влияния приспешников Януковича-Портнова на Офис Зеленского. Об этом в Facebook написал экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко.

«Представителям пятой колонны, по которым введены санкции за финансирование терроризма, не предъявлено подозрение и не избрана мера пресечения. Вместо этого украинского патриота Стерненко приговорили к семи годам заключения. За что? На самом деле за то, что защищал Одессу от прокремлевской агентуры и противодействовал планам по созданию Новороссии», - напомнил Петр Порошенко.

«Это не просто выборочное правосудие. Признаком времени стали преследования патриотов, волонтеров, ветеранов. Это - следствие влияния команды Януковича-Портнова на правоохранительные органы и суды», - отметил экс-президент.

Он считает, что Верховная Рада должна немедленно принять постановление о прекращении политических репрессий в отношении ветеранов, добровольцев, волонтеров и всех патриотов.

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