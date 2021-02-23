На Донбассе пожар унес жизни троих украинских военных

По факту гибели военных проводится проверка.

На Донбассе пожар унес жизни троих украинских военных
Фото: Макс Левин

На Донбассе в результате пожара погибли трое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.

"22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара, возникшего около 4:00 утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, вероятно находившихся в блиндаже во время пожара ... Третий военнослужащий, получивший 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где, к сожалению, сегодня от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что идентификация тел будет проведена после ДНК-экспертизы.

По факту гибели военных проводится проверка военной службой правопорядка ВС Украины и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник, 22 февраля, в результате обстрела со стороны роSSийских наемников погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

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