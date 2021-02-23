ЕС и США будут совместно бороться с РоSSией и Китаем

В Европе договорились воспринимать РоSSию как соседа, действующего как противник.

Министры иностранных дел Евросоюза и госсекретарь США договорились о координации усилий по противодействию РоSSии и Китаю.

Об этом шла речь на пресс-конференции в Брюсселе.

"Это был очень насыщенный разговор. Мы подтвердили свои намерения вместе отвечать на внешние вызовы, включая противодействие РоSSии и Китаю", - сказал Верховный представитель Европейского Союза по международным делам Жозеп Боррель по итогам первой видеоконференции.

По его словам, в Европе договорились воспринимать РоSSию как соседа, действующего как противник.

"Мы должны определить модель, чтобы избежать постоянной конфронтации с соседями, которые решили действовать противоположным образом", - сообщил дипломат.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео призвал Соединенные Штаты относиться к РоSSии, как к коммунистическому Китаю.

Напомним, министры иностранных дел стран Европейского Союза согласовали введение новых санкций относительно РоSSии за уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального.