"Убежден, что важнейшая борьба в мире за прогресс либерализма и демократии сейчас происходит именно в Украине".

В США в последнее время активно дискутируется вопрос о закрытии трех телеканалов в Украине.

Об этом рассказал посол США в РоSSии в 2011-14 годах, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета Майкл Макфол во время онлайн-дискуссии Киевского форума.

«Либералы с маленькой буквы "л" всегда говорят: это несправедливо, это неправильно. Я категорически не согласен с этим. Когда идет война, так и надо действовать. И я защищаю это решение», - заявил он.

Майкл Макфол подчеркнул, что Украина находится в центре мировой борьбы демократий с автократиями, и демократы всего мира должны объединяться в борьбе против автократов мира. Это идеологическая борьба, и линия фронта в этой битве проходит сейчас через Украину.

«Как человек, изучающий демократию в глобальном масштабе - не только в Европе, и в разрезе возрастов, а не только за последние 10 лет, - я убежден, что важнейшая борьба в мире за прогресс либерализма и демократии сейчас происходит именно в Украине», - сказал он. Майкл Макфол напомнил слова убитого роSSийского оппозиционного политика Бориса Немцова, который говорил: если хотите помочь либералам и демократам в РоSSии, способствуйте победе демократии в Украине.

«Эта победа лучше поможет развенчать путинский имперский миф о том, что люди в этом регионе мира хотят сильной руки, хотят диктатуры. Ничто так не способствует уничтожению идеологии путинизма, как демократическая Украина», - резюмировал он.

Напомним, что 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (близкий соратник Виктора Медведчука) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube.