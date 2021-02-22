РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный (обновлено)

В течение понедельника, 22 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников.

Вследствие вражеского обстрела погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, еще один воин получил осколочные ранения, сообщает пресс-центр ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования РоSSийской Федерации несколько раз открывали огонь по украинским позициям из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Авдеевка. Вследствие вражеского обстрела погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, еще один воин - получил осколочные ранения", - говорится в вечерней сводке.

Командование операцией Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника, а раненому желает скорейшего выздоровления.

В пригороде Марьинки роSSийско-оккупационные войска вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Водяного, что на Приазовье, кроме применения подствольных гранатометов и стрелкового оружия, противник совершил дистанционное минирование местности в направлении наших позиций минами ПОМ-2.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ .

Обновление. В оперативно-тактической группировке «Север» сообщили о том, что в понедельник еще один украинский военнослужащий получил ранения. Это произошло недалеко от населенного пункта Южное.

"Сегодня, 22 февраля, недалеко от населенного пункта Южное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", роSSийско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочные ранения", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного удовлетворительное.

"На обстрелы противника украинские защитники дали адекватный ответ. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что погиб боец 72-й бригады. Он был тяжело ранен после двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником на наблюдательном посту и во время оказания медицинской помощи скончался.