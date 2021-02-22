Ясько заявила о регистрации законопроектов о санкциях и политике непризнания

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила о регистрации двух законопроектов - "О национальных и международных санкциях" (регистрационный номер 401017, карта документа 57413) и "Об особенностях государственной политики (непризнании)" (регистрационный номер 57258, карта документа 400830).

Об этом политик рассказала в фейсбуке.

"Пришел исторический момент, чтобы наконец создать действенную систему правовой защиты страны, поскольку наше государство благодаря действиям президента и СНБО вышло на новый уровень в защите национальных интересов. Мы должны юридически закрепить введение санкций и достичь результатов в этом. И я готова брать ответственность за это", - заявила Ясько.

Она отметила, что предложенные законы:

введут новую эффективную санкционную политику (установление финансовой, административной и уголовной ответственности за нарушение санкционного режима, введение нового рабочего органа при СНБО, который будет координировать санкционную политику);

установят политику непризнания легитимности оккупации украинских территорий (введение уголовной ответственности за отрицание публичными деятелями фактов роSSийской агрессии и оккупации территории Украины, поддержку действий агрессора и участие в торжественных событиях на территории страны-агрессора);

создадут механизмы привлечения к ответственности нарушителей санкционного режима и политики непризнания.

"Мы не должны дать агрессору и внутренним сторонникам Кремля никаких шансов на распространение фейков роSSийской пропаганды и финансирование пророSSийских групп влияния на свободной территории Украины. Это должно стать началом и залогом деоккупации наших территорий", - отметила народный депутат.

Ясько объяснила, что несколько дней будут собираться подписи, а тогда законопроекты появятся на сайте Рады.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. В общей сложности санкции введены в отношении 8 человек и 19 компаний, в частности - пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

Также СНБО поручил выяснить, как часть государственного нефтепровода оказалась в частных руках.

20 февраля был обнародован соответствующий указ президента о санкциях.