Венедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - Бутусов

Через полчаса после подписания подозрения за бывшим "топом" ПриватБанка отправили самолет.

Генпрокурор Ирина Венедиктова предложила подписать подозрение бывшему топ-менеджеру ПриватБанка Владимиру Яценко прокурору САП, который сам был связан с Игорем Коломойским.

Речь идет о прокуроре Щуре - близком сотруднике и в прошлом финансовом менеджере Коломойского, сообщил в Facebook главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

По его словам, Щур "играл и играет важную роль в системе" олигарха.

"Щур подписывать подозрение отказался. И тогда Венедиктова взяла ответственность на себя и подписала подозрение лично", - отметил Бутусов.

Он добавил, что после этого произошла утечка информации, ведь для Яценко еще утром из Вены в Днепр вылетел чартер авиакомпаний Wind Rose, в которой Коломойский является совладельцем. Именно на этом самолете Яценко и пытался вылететь в Австрию, но был перехвачен уже в воздухе.

"За полчаса к чартеру вылететь без предварительной информации невозможно. Однако НАБУ поставило на Яценко "сторожок" - и детектив НАБУ Александр Скомаров, который ведет дело ПриватБанка, вскоре получил информацию о вылете от Госпогранслужбы", - пояснил Бутусов.

Детектив мгновенно отреагировал на это и попросил Украэрорух запретить самолету покидать воздушное пространство государства. После того, как Украэрорух получил подтверждение от директора НАБУ Артема Сытника, самолет развернули возле Львова и посадили в "Борисполе". Если бы борт успел пересечь границу Украины - Яценко бы не задержали и понадобилась бы процедура экстрадиции.

Напомним, что сегодня правоохранители посадили чартерный самолет "Вена-Днепр" в аэропорту "Борисполь" для задержания бывшего первого заместителя председателя правления ПриватБанка в 2016 году Владимира Яценко. Его подозревают в растрате средств ПриватБанка в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Яценко является одним из фигурантов дела об оспаривании национализации ПриватБанка. До национализации он владел 0,3236% акций банка. В 2019 году Яценко вместе с другими менеджерами-собственниками акций, в частности, Тимуром Новиковым, Олег Гороховским, Татьяной Гурьевой и Людмилой Шмальченко, судились против Фонда гарантирования вкладов физлиц, Минфина и государственного ПриватБанка. Они оспаривали процедуру ball-in, согласно которой состоялась принудительная конвертация их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены во время национализации.