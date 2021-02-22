На Луганщине СБУ обнаружила два схрона с гранатами и взрывчаткой, заложенных диверсантами в 2014-м

Тайники оборудованы неподалеку стекольного завода в Лисичанске и в лесополосе между поселками Белая Гора и Устиновка.

На Луганщине СБУ обнаружила два схрона с гранатами и взрывчаткой, заложенных диверсантами в 2014-м

Служба безопасности Украины обнаружила на Луганщине два скрытых арсенала со средствами поражения. По оперативной информации, схроны заложили в 2014 году участники незаконных вооруженных формирований, в частности, боевики диверсионного группировки, причастной к минированию нескольких мостов в Луганской и Донецкой областях.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Так из схрона, найденного в заброшенном здании неподалеку стекольного завода в Лисичанске, правоохранители изъяли: 10 тротиловых шашек общим весом 4 кг, реактивную противотанковую гранату РПГ-18, электродетонатор, 7 артиллерийских снарядов, 7 гранатометных выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25, 14 боевых гранат различных модификаций.

Из другого тайника, оборудованного в лесополосе между поселками Белая Гора и Устиновка Попаснянского района, обнаружено: три тротиловые шашки общим весом более килограмма, артиллерийский снаряд калибра 152 мм, три гранаты Ф-1, 500 патронов различного калибра.

По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по изъятию средств поражения проводились совместно с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее схрон с противотанковыми гранатами и боеприпасами нашли близ линии разграничения на Луганщине.

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