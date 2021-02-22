Глава Киевской ОГА заболел ковидом

Положительный тест Василий Володин получил в выходные.

Глава Киевской ОГА заболел ковидом
Василий Володин
Фото: Facebook/Vasyl Volodin

Глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил в Facebook.

"На выходных получил положительный результат ПЦР-тестирования. Болезнь протекает в легкой форме. Пока осложнений нет, поэтому буду на самоизоляции и поработаю из дома в онлайн-режиме", - написал Володин.

Он убежден, что его болезнь не повлияет на начатые ранее инициативы.

"Мы с командой облгосадминистрации продолжаем работу в штатном режиме. Единственное отличие в том, что я присоединюсь ко всем процессам дистанционно", - добавил глава ОГА.

Ранее нардеп Беленюк заявил, что научился отличать переболевших ковидом "по специфическому запаху".

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