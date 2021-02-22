Нардеп Беленюк заявил, что научился отличать переболевших ковидом "по специфическому запаху"

"Мне он почему-то напоминает чеснок ..."

Нардеп Беленюк заявил, что научился отличать переболевших ковидом "по специфическому запаху"
Жан Беленюк
Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк, чемпион мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио по греко-римской борьбе, сообщил, что научился отличать переболевших ковидом "по специфическому запаху".

Об этом политик написал в фейсбуке.

"Обнаружил у себя способность определять людей, переболевших COVID-19, по запаху их тела", - рассказал Беленюк.

Он отметил, что сначала у себя заметил специфический запах подмышек.

"Затем (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потоотделением в процессе) начал замечать у своих спарринг-партнеров, которые переболели ковидом, такой же запах. Мне он почему-то напоминает чеснок...", - написал депутат.

Беленюк поинтересовался, возможно, еще у кого-то появились такие же способности.

"Потому что если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу «Україна має талант»", - добавил он.

Напомним, Беленюк переболел ковидом еще осенью. Тогда он сообщал, что из симптомов болезни у него температура, которая держится около 37 градусов, небольшая ломота в теле, головная боль.

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