Уруский заявил, что никаких контактов с Кадыровым в Абу-Даби не было

Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что не имел никаких контактов с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

Об этом говорится в фейсбуке Уруского в ответ на пост-претензию премьера Дениса Шмыгаля.

По словам чиновника, около Кадырова его поставили организаторы, а "шарахаться" от россиянина он не считал необходимым.

"На фото, размещенном на странице в Facebook премьер-министра Украины Д. Шмыгаля, - официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, на которой я участвую как глава украинской правительственной делегации. Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия на начало церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", - пояснил Уруский.

"Я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ , которым является Р. Кадыров. Украинская делегация обратила внимание местного протокола на неприемлемость подобных ситуаций в будущем. Также не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя таким образом неуверенное поведение и слабость украинской стороны", - сказал вице-премьер.

Напомним, что Уруский возглавил украинскую делегацию на международной военно-технической выставке IDEX-2021, которая является одной из крупнейших в мире. Вместе с ним в Абу-Даби полетели представители Минстратегпрома, Минобороны, посольства Украины в ОАЭ , а также руководство концерна "Укроборонпром".

В понедельник утром в интернете появились фотографии с выставки, на которых Уруский находится рядом с Кадыровым. Их распространению способствовал лично премьер-министр Денис Шмыгаль, в фейсбуке которого появилось требование к Урускому срочно объяснить ситуацию.