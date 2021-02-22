ВАКС в пятый раз принял решение о принудительной доставке судьи Вовка

Глава ОАСК снова не явился в суд.

ВАКС в пятый раз принял решение о принудительной доставке судьи Вовка
Фото: Ukranews.com

Высший антикоррупционный судебном порядке принял решение о принудительной доставке председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка в ВАКС для избрания ему меры пресечения с учетом очередную неявку подозреваемого судьи.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Судья Вовк снова не явился на заседание, назначенное на понедельник, из-за чего принято еще одно решение о применении к нему привода. Следующее заседание назначено на 9 марта", - сообщили агентству в ВАКС.

Ранее ВАКС четыре раза принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемого не могли доставить, так как не находили ни по месту жительства, ни по месту работы.

Напомним, что 17 июля главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

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