Зеленский обсудил с Даниловым планы работы СНБО на ближайшее время
Данилов проинформировал президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности.
Президент Владимир Зеленский провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что Алексей Данилов проинформировал президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах.
Собеседники также обсудили следующие шаги в контексте выполнения последних решений Совета национальной безопасности и обороны.
"Были уточнены планы работы СНБО на ближайший период и обсуждены вопросы увеличения штатной численности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны".
Ранее Данилов сообщал, что на следующем заседании СНБО будет вынесен вопрос о введении новых санкций, в частности относительно украинских депутатов.
Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. В целом санкции введены в отношении 8 человек и 19 компаний, в частности - пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты.
Также СНБО поручил выяснить, как часть государственного нефтепровода оказалась в частных руках.