Зеленский обсудил с Даниловым планы работы СНБО на ближайшее время

Данилов проинформировал президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Алексей Данилов проинформировал президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах.

Собеседники также обсудили следующие шаги в контексте выполнения последних решений Совета национальной безопасности и обороны.

"Были уточнены планы работы СНБО на ближайший период и обсуждены вопросы увеличения штатной численности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны".

Ранее Данилов сообщал, что на следующем заседании СНБО будет вынесен вопрос о введении новых санкций, в частности относительно украинских депутатов.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. В целом санкции введены в отношении 8 человек и 19 компаний, в частности - пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты.

Также СНБО поручил выяснить, как часть государственного нефтепровода оказалась в частных руках.