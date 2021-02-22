Зеленский: на Донбассе построят новый аэропорт

Аэропорт в Мариуполе не может работать из-за близости к фронту.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что на Донбассе построят новый аэропорт.

Об этом он сказал в понедельник на форуме "Украина 30. Инфраструктура".

"Мы могли бы открыть Мариупольский аэропорт и восстановить его, но военные говорят, что это небезопасно", - сказал он.

"Между Луганской и Донецкой областями будут искать точку, и в этом году мы начнем проектирование нового аэропорта в любом случае для этих двух областей", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что возможность открытия аэропорта в Донецкой области рассматривалась еще при предыдущей власти.

В марте 2019 года бывший президент Петр Порошенко дал поручение проработать запуск аэропорта в Мариуполе, расположенного недалеко от линии боевых действий. Глава Госавиаслужбы Александр Бильчук после этого сказал, что запустить аэропорт в Мариуполе для гражданской авиации можно будет только после уменьшения буферной зоны военного конфликта.

Тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян также ездил в Краматорск, где осматривал местный аэропорт. Но он также находится близко к линии разграничения. В 2014 году на краматорском аэродроме даже проходили боевые действия.

Крупнейший на Донбассе аэропорт имени Прокофьева был полностью уничтожен в 2014-2015 годах в ходе роSSийско-украинской войны.

Луганский аэропорт был уничтожен в 2014 году в результате обстрела тактическими ракетами "Точка" с территории РоSSии.