Зеленский: на Донбассе построят новый аэропорт
Аэропорт в Мариуполе не может работать из-за близости к фронту.
Президент Владимир Зеленский пообещал, что на Донбассе построят новый аэропорт.
Об этом он сказал в понедельник на форуме "Украина 30. Инфраструктура".
"Мы могли бы открыть Мариупольский аэропорт и восстановить его, но военные говорят, что это небезопасно", - сказал он.
"Между Луганской и Донецкой областями будут искать точку, и в этом году мы начнем проектирование нового аэропорта в любом случае для этих двух областей", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, что возможность открытия аэропорта в Донецкой области рассматривалась еще при предыдущей власти.
В марте 2019 года бывший президент Петр Порошенко дал поручение проработать запуск аэропорта в Мариуполе, расположенного недалеко от линии боевых действий. Глава Госавиаслужбы Александр Бильчук после этого сказал, что запустить аэропорт в Мариуполе для гражданской авиации можно будет только после уменьшения буферной зоны военного конфликта.
Тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян также ездил в Краматорск, где осматривал местный аэропорт. Но он также находится близко к линии разграничения. В 2014 году на краматорском аэродроме даже проходили боевые действия.
Крупнейший на Донбассе аэропорт имени Прокофьева был полностью уничтожен в 2014-2015 годах в ходе роSSийско-украинской войны.
Луганский аэропорт был уничтожен в 2014 году в результате обстрела тактическими ракетами "Точка" с территории РоSSии.