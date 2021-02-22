Подготовительное заседание по делу Кернеса суд продолжит 10 марта

Дело повторно рассматривает Киевский районный суд Полтавы.

Подготовительное заседание по делу Кернеса суд продолжит 10 марта
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Киевский районный суд Полтавы объявил перерыв в подготовительном заседании по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Об этом сообщается на портале Судебная власть Украины.

"Суд объявил перерыв до 11:00 10.03.2021 в связи с заявленными ходатайствами защитников обвиняемых и потерпевших", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 16 декабря 2020 года Кернес умер на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

29 января 2021 года суд решил не закрывать дело в отношении Кернеса в связи с его смертью и продолжить рассмотрение, поскольку на этом настаивали родственники обвиняемого и защита, информирует "Интерфакс-Украина".

Ранее, 31 января 2020 года, Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы на принятое в августе 2018 года решение суда первой инстанции по делу в отношении Кернеса, Блинника и Смицкого и направил дело на новое рассмотрение в Киевский районный суд Полтавы.

Напомним, Кернеса и двух его охранников обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), чч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса. Они, по версии следствия, похитили и избили двух евромайдановцев. При этом Кернес лично бил активистов, заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.

В августе 2018-го Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство против Кернеса.

31 января 2020 года сообщали, что дело будет рассматриваться в суде заново.

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