На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник, 22 февраля, в результате обстрела со стороны роSSийских наемников погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает "Интерфакс-Украина".

"В 72-й бригаде, к сожалению, после двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником на наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи скончался один военнослужащий, и второй ранен", - сказал Хомчак на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, 21 февраля в районе проведения операции Объединенных зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Оккупанты из снайперского оружия обстреливали позиции ВСУ у Светлодарска.