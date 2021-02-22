На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения

Враг из противотанкового гранатомета обстрелял наблюдательный пункт 72-й бригады.

На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в понедельник, 22 февраля, в результате обстрела со стороны роSSийских наемников погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает "Интерфакс-Украина".

"В 72-й бригаде, к сожалению, после двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником на наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи скончался один военнослужащий, и второй ранен", - сказал Хомчак на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, 21 февраля в районе проведения операции Объединенных зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Оккупанты из снайперского оружия обстреливали позиции ВСУ у Светлодарска.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Бывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со ШкарлетомБывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со Шкарлетом
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
Лапутина вошла в состав СНБОЛапутина вошла в состав СНБО
Степанов допустил перенос старта вакцинации на начало следующей неделиСтепанов допустил перенос старта вакцинации на начало следующей недели
Блок рекламы


Похожие новости
В Конго в результате нападения на автоколонну ООН погиб посол ИталииВ Конго в результате нападения на автоколонну ООН погиб посол Италии
В результате взрыва в Кабуле погиб ребенок и полицейскийВ результате взрыва в Кабуле погиб ребенок и полицейский
В Мьянме во время протестов погибли два человека, ранены еще около 20В Мьянме во время протестов погибли два человека, ранены еще около 20
На Донбассе под минометный обстрел оккупантов попали дома гражданского населения
В Киеве засияли "лучи достоинства" в честь погибших героев Небесной сотниВ Киеве засияли "лучи достоинства" в честь погибших героев Небесной сотни
Участниками боевых действий на Донбассе стали 400 тысяч украинцев - РезниковУчастниками боевых действий на Донбассе стали 400 тысяч украинцев - Резников
В Аргентине глава Министерства здравоохранения ушел в отставку из-за скандала с вакцинациейВ Аргентине глава Министерства здравоохранения ушел в отставку из-за скандала с вакцинацией
Зеленский реорганизовал старые и создал новые военно-гражданские администрации на ДонбассеЗеленский реорганизовал старые и создал новые военно-гражданские администрации на Донбассе
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
Бывший судья из Черкасс получил 2 года за отмазывание пьяного водителяБывший судья из Черкасс получил 2 года за отмазывание пьяного водителя
Последние новости
Подгружаем последние новости