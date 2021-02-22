Суд по делу Савченко-Рубана до сих пор на подготовительном этапе, - Офис генпрокурора

Досудебное расследование завершилось еще 28 января 2019 года.

Суд по делу Савченко-Рубана до сих пор на подготовительном этапе, - Офис генпрокурора
Фото: Макс Левин

Досудебное расследование по делу бывшего народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана завершилось еще 28 января 2019 года и было передано в Броварской горрайонный суд Киевской области 7 мая 2019 года.

Однако рассмотрение дела до сих пор находится на этапе подготовительного заседания.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Радио Свобода.

"Сейчас идет подготовительное заседание, которое не завершено по причинам, не зависящим от прокурора", - сообщили в ОГП.

Напомним, Савченко подозревают в создании террористической организации, незаконном обращении с оружием и боеприпасами, действиях, направленных на свержение конституционного строя, и захвате государственной власти. Она провела за решеткой 13 месяцев - с 23 марта 2018-го по 16 апреля 2019 года.

Рубану вменяют в вину подготовку террористического акта и незаконное обращение с оружием.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Бывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со ШкарлетомБывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со Шкарлетом
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
Лапутина вошла в состав СНБОЛапутина вошла в состав СНБО
Степанов допустил перенос старта вакцинации на начало следующей неделиСтепанов допустил перенос старта вакцинации на начало следующей недели
Блок рекламы


Похожие новости
Во Офисом президента провели одновременно три митингаВо Офисом президента провели одновременно три митинга
В Офисе президента говорят, что не собирались закрывать "Прямой"В Офисе президента говорят, что не собирались закрывать "Прямой"
Офис президента определился с новым руководителем Херсонской областиОфис президента определился с новым руководителем Херсонской области
Офис генпрокурора ведет несколько производств по НАК "Нафтогаз" и его аудитуОфис генпрокурора ведет несколько производств по НАК "Нафтогаз" и его аудиту
Ермак провел для студентов экскурсию по Офису президентаЕрмак провел для студентов экскурсию по Офису президента
Украинская делегация подписала в ОАЭ меморандумы и контракты на $ 3 млрд, - Офис президентаУкраинская делегация подписала в ОАЭ меморандумы и контракты на $ 3 млрд, - Офис президента
Офис президента: угрозы нацбезопасности государства требуют обязательных жестких решенийОфис президента: угрозы нацбезопасности государства требуют обязательных жестких решений
Офис генпрокурора вызывает на допрос Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова, - БутусовОфис генпрокурора вызывает на допрос Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова, - Бутусов
Заявление Печерского суда о непринятии решения по так называемому делу Байдена-Порошенко - манипуляция, - ГолованьЗаявление Печерского суда о непринятии решения по так называемому делу Байдена-Порошенко - манипуляция, - Головань
Офис генпрокурора впервые сообщил о подозрении нардепу за "кнопкодавство"Офис генпрокурора впервые сообщил о подозрении нардепу за "кнопкодавство"
Последние новости
Подгружаем последние новости