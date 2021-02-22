Суд по делу Савченко-Рубана до сих пор на подготовительном этапе, - Офис генпрокурора

Досудебное расследование завершилось еще 28 января 2019 года.

Досудебное расследование по делу бывшего народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана завершилось еще 28 января 2019 года и было передано в Броварской горрайонный суд Киевской области 7 мая 2019 года.

Однако рассмотрение дела до сих пор находится на этапе подготовительного заседания.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Радио Свобода.

"Сейчас идет подготовительное заседание, которое не завершено по причинам, не зависящим от прокурора", - сообщили в ОГП.

Напомним, Савченко подозревают в создании террористической организации, незаконном обращении с оружием и боеприпасами, действиях, направленных на свержение конституционного строя, и захвате государственной власти. Она провела за решеткой 13 месяцев - с 23 марта 2018-го по 16 апреля 2019 года.

Рубану вменяют в вину подготовку террористического акта и незаконное обращение с оружием.