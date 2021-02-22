Венедиктова анонсировала уголовное дело из-за утечки информации о подозрении бывшему "топу" ПриватБанка Яценко

Круг лиц, которые знали о подозрении, "очень узкий".

Венедиктова анонсировала уголовное дело из-за утечки информации о подозрении бывшему "топу" ПриватБанка Яценко
Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что кто-то из "очень узкого круга лиц" слил информацию о подозрении, которое она подписала первому заместителю главы правления ПриватБанка Владимиру Яценко.

По ее словам, это должно стать предметом отдельного уголовного расследования.

"Мы с вами уже привыкли к тому, что иногда четкие планы правоохранителей «сливаются», что станет темой, я уверена, отдельного расследования на этот раз. Круг лиц, которые были проинформированы о количестве подозрений, подписанных мной, очень узок. Это не помешало господину , который в то время работал первым заместителем главы правления «ПриватБанка», каким-то удивительным способом заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре", - написала Венедиктова в фейсбуке.

Напомним, что Венедиктова в понедельник утром подписала подозрение одному из соучредителей monobank Владимиру Яценко (ему принадлежит 17,18% в ООО "Финтех Бэнд").

В тот же день Яценко сел на чартерный самолет в Вену, но, благодаря вмешательству детективов НАБУ, самолет удалось посадить в аэропорту "Борисполь". Там Яценко сообщили о подозрении по ч. 5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Яценко был одним из топ-менеджеров ПриватБанка перед его национализацией, которой государство спасло банк от банкротства.

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