На границе с Россией пограничники провели учебные стрельбы и марш на бронетехнике
Обучение прошло на полигоне под Сумами.
В Сумской области пограничники провели учебные стрельбы и совершили марш на бронетехнике.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Подразделения Сумского пограничного отряда продолжают совершенствовать свое боевое мастерство и наращивать военную составляющую. Наибольшее внимание уделяется практической составляющей", - говорится в сообщении.
Так, на днях в рамках проведения сборовой подготовки одного из подразделений отряда на полигоне под Сумами были проведены учебные стрельбы.
"Охранники границы совершенствовали навыки стрельбы из группового и стрелкового оружия. Также во время мероприятия пограничники совершили марш на бронетехнике. С поставленными задачами бойцы справились и показали высокий уровень подготовки", - сообщают в ГПСУ.
Напомним, в марте украинские десантники проведут учения вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом в целях совершенствования способности своевременно и адекватно реагировать на военную опасность как с воздуха, так и с морского побережья. Учения проведут симметрично с РФ.