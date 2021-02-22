На границе с Россией пограничники провели учебные стрельбы и марш на бронетехнике

В Сумской области пограничники провели учебные стрельбы и совершили марш на бронетехнике.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Подразделения Сумского пограничного отряда продолжают совершенствовать свое боевое мастерство и наращивать военную составляющую. Наибольшее внимание уделяется практической составляющей", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Так, на днях в рамках проведения сборовой подготовки одного из подразделений отряда на полигоне под Сумами были проведены учебные стрельбы.

"Охранники границы совершенствовали навыки стрельбы из группового и стрелкового оружия. Также во время мероприятия пограничники совершили марш на бронетехнике. С поставленными задачами бойцы справились и показали высокий уровень подготовки", - сообщают в ГПСУ.