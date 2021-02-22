В Мьянме началась всеобщая забастовка

На улицы крупных городов Мьянмы вышли десятки тысяч демонстрантов против военного переворота, произошедшего 1 февраля.

Уличные акции - часть всеобщей забастовки, которая началась в стране, сообщает ВВС.

Военное правительство предупреждает, что протестующие вступили на опасный путь, а их действия могут привести к человеческим жертвам.

На прошлой неделе по меньшей мере два человека погибли во время столкновений с полицией.

"Координаторы протестов подталкивают людей к конфронтации, в которой они погибнут", - говорят в новостях ведущие государственного телеканала MRTV.

Фото: twitter.com/Myanmar_Now_Eng

Фото: twitter.com/Myanmar_Now_Eng

Фото: twitter.com/Myanmar_Now_Eng

Thousands gathering at Sule downtown, which had been blocked off by police on Friday and Saturday pic.twitter.com/OtJayeklxR — Andrew Nachemson (@ANachemson) February 22, 2021

Подконтрольные хунте СМИ призывают граждан воздержаться от бунта и анархии.

Бастующие требуют отстранения военных от власти и немедленного освобождения фактического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи и руководства ее "Национальной лиги за демократию".

Су Чжи обвиняют в нелегальной перевозке, хранении и использовании раций в нарушение закона об импорте, а также закона о предотвращении стихийных бедствий.

Демонстрации проходят во всех крупных городах. В них принимает участие огромное количество людей.

1 февраля военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Они задержали фактическую лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, президента Мьянмы Он Мьина и других членов политического руководства. В стране ввели военное положение, выключили телевидение и связь.

Поводом для переворота стала запланированная на 1 февраля инаугурация нового парламента страны. Кандидаты от правящей партии НИЛ получили 83% мест в парламенте. Отношения между военными и политическим руководством страны обострились после выборов, прошедших в ноябре. Военные заявили, что партия прибегла к махинациям во время голосования.

Через неделю после захвата власти десятки тысяч людей саботировали работу и вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с переворотом.