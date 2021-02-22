В Мьянме началась всеобщая забастовка

Подконтрольные хунте СМИ призывают граждан воздержаться от бунта и анархии.
Бастующие требуют отстранения военных от власти и немедленного освобождения фактического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи и руководства ее "Национальной лиги за демократию".
Су Чжи обвиняют в нелегальной перевозке, хранении и использовании раций в нарушение закона об импорте, а также закона о предотвращении стихийных бедствий.
Демонстрации проходят во всех крупных городах. В них принимает участие огромное количество людей.
1 февраля военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Они задержали фактическую лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, президента Мьянмы Он Мьина и других членов политического руководства. В стране ввели военное положение, выключили телевидение и связь.
Поводом для переворота стала запланированная на 1 февраля инаугурация нового парламента страны. Кандидаты от правящей партии НИЛ получили 83% мест в парламенте. Отношения между военными и политическим руководством страны обострились после выборов, прошедших в ноябре. Военные заявили, что партия прибегла к махинациям во время голосования.
Через неделю после захвата власти десятки тысяч людей саботировали работу и вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с переворотом.