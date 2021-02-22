Бывшего "топа" ПриватБанка, соучредителя monobank Яценко задерживают в аэропорту Борисполь.

Бывшего "топа" ПриватБанка, соучредителя monobank Яценко задерживают в аэропорту Борисполь.
Володимир Яценко
Фото: Володимир Яценко Facebook

Правоохранители посадили самолет "Днепр-Вена" для задержания бывшего первого заместителя главы правления ПриватБанка 2016 года Владимира Яценко.

Яценко также является соучредителем monobank. По состоянию на 14:47 задержание продолжается, сообщили LB.ua источники в правоохранительных органах. Причины задержания выясняются.

Информацию о том, что речь идет именно о Яценко, также подтвердили собеседники УП в кругу правоохранителей.

Яценко - один из топ-фигурантов дела ПриватБанка по оспариванию национализации. До национализации владел 0,3236% акций банка.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Бывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со ШкарлетомБывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со Шкарлетом
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
Лапутина вошла в состав СНБОЛапутина вошла в состав СНБО
Степанов допустил перенос старта вакцинации на начало следующей неделиСтепанов допустил перенос старта вакцинации на начало следующей недели
Блок рекламы


Похожие новости
Венедиктова анонсировала уголовное дело из-за утечки информации о подозрении бывшему "топу" ПриватБанка ЯценкоВенедиктова анонсировала уголовное дело из-за утечки информации о подозрении бывшему "топу" ПриватБанка Яценко
Бывшего заместителя Куницына заподозрили в незаконном отчуждении служебной квартиры в Симферополе во время оккупацииБывшего заместителя Куницына заподозрили в незаконном отчуждении служебной квартиры в Симферополе во время оккупации
Бывшего нардепа будут судить за аферу с недвижимостьюБывшего нардепа будут судить за аферу с недвижимостью
В Киеве нашли и задержали бывшего замминистра "ДНР"В Киеве нашли и задержали бывшего замминистра "ДНР"
Сытник: у НАБУ могут забрать дело ПриватБанкаСытник: у НАБУ могут забрать дело ПриватБанка
СБУ объявила в розыск бывшего главаря НВФ "Пятнашка" АбхазаСБУ объявила в розыск бывшего главаря НВФ "Пятнашка" Абхаза
НАБУ подготовило в суд дело о взятке бывшего главы Черновицкого облсоветаНАБУ подготовило в суд дело о взятке бывшего главы Черновицкого облсовета
СБУ задержала в Одесской области бывшего пограничника "ЛНР"СБУ задержала в Одесской области бывшего пограничника "ЛНР"
Бывшего и.о. начальника луганского Госгеокадастра приговорили к 9,5 годамБывшего и.о. начальника луганского Госгеокадастра приговорили к 9,5 годам
Сегодня Борисполь, Бровары и Новгород-Северский повторно будут выбирать мэровСегодня Борисполь, Бровары и Новгород-Северский повторно будут выбирать мэров
Последние новости
Подгружаем последние новости