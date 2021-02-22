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2021-02-22
Бывшего "топа" ПриватБанка, соучредителя monobank Яценко задерживают в аэропорту Борисполь.
Володимир Яценко
Фото: Володимир Яценко Facebook
Правоохранители посадили самолет "Днепр-Вена" для задержания бывшего первого заместителя главы правления ПриватБанка 2016 года Владимира Яценко.
Яценко также является соучредителем monobank. По состоянию на 14:47 задержание продолжается, сообщили LB.ua источники в правоохранительных органах. Причины задержания выясняются.
Информацию о том, что речь идет именно о Яценко, также подтвердили собеседники УП в кругу правоохранителей.
Яценко - один из топ-фигурантов дела ПриватБанка по оспариванию национализации. До национализации владел 0,3236% акций банка.