Бывшего "топа" ПриватБанка, соучредителя monobank Яценко задерживают в аэропорту Борисполь.

Правоохранители посадили самолет "Днепр-Вена" для задержания бывшего первого заместителя главы правления ПриватБанка 2016 года Владимира Яценко.

Яценко также является соучредителем monobank. По состоянию на 14:47 задержание продолжается, сообщили LB.ua источники в правоохранительных органах. Причины задержания выясняются.

Информацию о том, что речь идет именно о Яценко, также подтвердили собеседники УП в кругу правоохранителей.

Яценко - один из топ-фигурантов дела ПриватБанка по оспариванию национализации. До национализации владел 0,3236% акций банка.