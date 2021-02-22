Пешеходом, которого водитель убил во время драки на дороге, оказался сотрудник Киевской таможни

Водителем "Хюндай" оказался гражданин Азербайджана, имеющий вид на жительство в Украине.

Пешеходом, которого водитель убил во время драки на дороге, оказался сотрудник Киевской таможни
Владислав Корнієнко
Фото: facebook.com/anatoliy.viktorovith.makarenko

Пешеходом, которого водитель убил во время драки на дороге в центре столицы, оказался сотрудник Киевской таможни Владислав Корниенко.

Об этом сообщил бывший начальник таможни Анатолий Макаренко.

"Корниенко Владислав Леонидович... Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19-го февраля в центре Киева. Кадры этой трагедии обошли все телеэкраны. Надеюсь, убийца будет наказан не только земным судом. А Владиславу Леонидовичу Царство Небесное...", - написал Макаренко в фейсбуке.

Напомним, видеозапись момента трагического события опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, водителя нашли и задержали примерно через час.

В столичной полиции сообщили, что водителем "Хюндай" оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине.

Умерший пешеход - киевлянин, 1969 года рождения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Бывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со ШкарлетомБывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со Шкарлетом
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
Лапутина вошла в состав СНБОЛапутина вошла в состав СНБО
Степанов допустил перенос старта вакцинации на начало следующей неделиСтепанов допустил перенос старта вакцинации на начало следующей недели
Блок рекламы


Похожие новости
Производитель AstraZeneca заявил, что приоритетом в обеспечении вакциной является Индия, а уже потом остальные страныПроизводитель AstraZeneca заявил, что приоритетом в обеспечении вакциной является Индия, а уже потом остальные страны
В Верховной Раде хотят отменить переход на летнее и зимнее времяВ Верховной Раде хотят отменить переход на летнее и зимнее время
В Мьянме во время протестов погибли два человека, ранены еще около 20В Мьянме во время протестов погибли два человека, ранены еще около 20
Летнее время в этом году не настанет: Верховная Рада готовится принять законЛетнее время в этом году не настанет: Верховная Рада готовится принять закон
Бывшего заместителя Куницына заподозрили в незаконном отчуждении служебной квартиры в Симферополе во время оккупацииБывшего заместителя Куницына заподозрили в незаконном отчуждении служебной квартиры в Симферополе во время оккупации
Бывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со ШкарлетомБывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со Шкарлетом
Во время отъезда Зеленского башня "Бурдж Халифа" в Дубае засветилась цветами украинского флагаВо время отъезда Зеленского башня "Бурдж Халифа" в Дубае засветилась цветами украинского флага
Во время визита Зеленского в ОАЭ подписан еще ряд двусторонних документовВо время визита Зеленского в ОАЭ подписан еще ряд двусторонних документов
Минские соглашения выполнить в существующей редакции практически невозможно, - руководитель ОПУМинские соглашения выполнить в существующей редакции практически невозможно, - руководитель ОПУ
СБУ разоблачила ячейку "Исламского государства" в Киевской областиСБУ разоблачила ячейку "Исламского государства" в Киевской области
Последние новости
Подгружаем последние новости