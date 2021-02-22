Пешеходом, которого водитель убил во время драки на дороге, оказался сотрудник Киевской таможни

Пешеходом, которого водитель убил во время драки на дороге в центре столицы, оказался сотрудник Киевской таможни Владислав Корниенко.

Об этом сообщил бывший начальник таможни Анатолий Макаренко.

"Корниенко Владислав Леонидович... Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19-го февраля в центре Киева . Кадры этой трагедии обошли все телеэкраны. Надеюсь, убийца будет наказан не только земным судом. А Владиславу Леонидовичу Царство Небесное...", - написал Макаренко в фейсбуке.

Напомним, видеозапись момента трагического события опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, водителя нашли и задержали примерно через час.

В столичной полиции сообщили, что водителем "Хюндай" оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине.

Умерший пешеход - киевлянин, 1969 года рождения.