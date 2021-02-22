ГБР задержало подполковника налоговой милиции по подозрению в сотрудничестве с "ДНР"
Налоговика обвиняют в передаче боевикам информации с ограниченным доступом.
Государственное бюро расследований задержало подполковника налоговой милиции по подозрению в сотрудничестве с "ДНР".
Об этом говорится на сайтах ГБР, Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы, в состав которой входит налоговая милиция.
Налоговика обвиняют в несанкционированном копировании и передаче членам "ДНР" информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах Государственной фискальной службы, в том числе секретную. Она касалась сведений о работниках правоохранительных и разведывательных органов Украины, проведения закупок этими органами, состояния выполнения государственного оборонного заказа и тому подобное.
Подполковника задержали по месту жительства в субботу, 20 февраля, после передачи секретного документа. В воскресенье ему сообщили о подозрении.
Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации), ч. 3 ст. 362 (незаконная утечка информации), ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 328 (покушение на разглашение государственной тайны). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Оперативное сопровождение осуществляет Служба безопасности Украины и ГУ ВБ ГФС Украины, процессуальное руководство - Офис Генерального прокурора.
В Печерский райсуд Киева подано ходатайство об аресте подозреваемого.