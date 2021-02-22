В Швеции предъявлены обвинения мужчине, который передавал РоSSии информацию о Volvo и Scania

Обвиняемому грозит до шести лет заключения.

В Швеции предъявлены обвинения мужчине, который передавал РоSSии информацию о Volvo и Scania

В Швеции 47-летнего мужчину обвинили в передаче информации роSSийскому дипломату. В заявлении шведской прокуратуры говорится, что мужчина, имя которого не называется, работал консультантом в нескольких шведских компаниях, где незаконно получал и передавал информацию, тем самым создавая угрозу безопасности страны.

По словам прокурора Матса Юнкгвиста, мужчину задержали во время встречи с роSSийским дипломатом, когда он как раз получил от россиянина 27 800 шведских крон (3 360 долларов), передает Радио Свобода.

Как сообщила телекомпания SVT, обвинение предъявлено гражданину Швеции. По ее данным, мужчина передал информацию от автопроизводителя Volvo Cars и производителя грузовиков Scania.

Представитель Scania подтвердил, что мужчина работал консультантом в фирме, в то время как Volvo Cars отказалась от комментариев.

В прокуратуре отметили, что обвиняемому грозит до шести лет заключения.

Ранее в феврале СБУ задержала жителя Николаева по подозрению в сборе для РоSSии секретных данных о военных разработках.

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