Производитель AstraZeneca заявил, что приоритетом в обеспечении вакциной является Индия, а уже потом остальные страны
Гендиректор завода-изготовителя призвал правительства других государств "быть терпеливыми".
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Производитель вакцины Astra Zeneca - индийский завод Serum Institute - сначала должен обеспечить потребности в препарате на рынке Индии, а потом других стран.
Генеральный директор производства Адар Пунавалла в Twitter написал, что Serum Institute "получил указание уделять первоочередное внимание удовлетворению огромной потребности Индии и вместе с тем уравновешивать потребности остального мира". Это говорит о том, что иностранные правительства могут столкнуться с задержками заказов со стороны компании, так как она ставит потребности Индии выше других, пишет CNBC. Кто именно дал такое указание - Пунавалла не уточнил.
Пунавалла также призвал "страны и правительства, которые ждут поставок, проявить терпение".
Dear countries & governments, as you await #COVISHIELD supplies, I humbly request you to please be patient, @SerumInstIndia has been directed to prioritise the huge needs of India and along with that balance the needs of the rest of the world. We are trying our best.
Как известно, ВОЗ включила вакцину AstraZeneca, произведенную в Индии, в список препаратов для экстренного применения, что позволяет поставлять ее в страны с низким и средним уровнем доходов.
Напомним, что вакцину AstraZeneca ожидает и Украина. О том, что Украина первой получит именно AstraZeneca, а не препарат Pfizer, стало известно 13 февраля. Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил журналистам, что первая поставка, вероятно, будет размером 500 тысяч доз, а в целом, согласно договоренности, Украина будет получать по 1 млн доз вакцины ежемесячно до июня в рамках закупки, проведенной агентством Crown Agency. При этом в Минздраве рассчитывали, что вакцину поставят на прошлой неделе.
Начало вакцинации планировали на следующий после поставки день. Сроки поставки объявляли с 15 февраля, однако они сместились. 19 февраля министр здравоохранения Украины полетел в Индию договариваться об увеличении количества вакцин и чтобы "контролировать отправку первой партии". 21 февраля Максим Степанов заявил, что уже началась отгрузка партии вакцин компании AstraZeneca в индийском городе Пуне. Оттуда препарат отправится в Мумбаи, затем - в Стамбул, и уже из Турции прибудет в Украину.
23 ноября были обнародованы предварительные результаты клинических испытаний вакцины AstraZeneca, которые показали ее среднюю эффективность в 70%. При этом, если участникам испытаний дважды с промежутком в один месяц вводили одинаковую дозу препарата, то его эффективность составляла только 62%. Если же пациентам сначала вводили полдозы вакцины, а через месяц - целую, то в таком случае эффективность составляла 90%. То есть 70% - это средний показатель.
В феврале производитель также заявил, что препарат AstraZeneca оказался эффективным уже после первой дозы. Результаты предварительного анализа третьей фазы клинических испытаний, которые проводились в Великобритании, Бразилии и Южной Африке показали, что вакцина демонстрирует эффективность на уровне 76% уже после первого укола и обеспечивает стопроцентную защиту против тяжелого течения, госпитализации и смерти.
Выяснилось, что вакцина более эффективна, если отложить второй укол во времени. Когда вторую дозу вводили через шесть недель после первой, эффективность составила всего 55%, а после того, как этот отрезок увеличили до 12 недель - эффективность выросла до 82%.