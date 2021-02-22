Производитель AstraZeneca заявил, что приоритетом в обеспечении вакциной является Индия, а уже потом остальные страны

Производитель вакцины Astra Zeneca - индийский завод Serum Institute - сначала должен обеспечить потребности в препарате на рынке Индии, а потом других стран.

Генеральный директор производства Адар Пунавалла в Twitter написал, что Serum Institute "получил указание уделять первоочередное внимание удовлетворению огромной потребности Индии и вместе с тем уравновешивать потребности остального мира". Это говорит о том, что иностранные правительства могут столкнуться с задержками заказов со стороны компании, так как она ставит потребности Индии выше других, пишет CNBC. Кто именно дал такое указание - Пунавалла не уточнил.

Пунавалла также призвал "страны и правительства, которые ждут поставок, проявить терпение".

Dear countries & governments, as you await #COVISHIELD supplies, I humbly request you to please be patient, @SerumInstIndia has been directed to prioritise the huge needs of India and along with that balance the needs of the rest of the world. We are trying our best. — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) February 21, 2021

Как известно, ВОЗ включила вакцину AstraZeneca, произведенную в Индии, в список препаратов для экстренного применения, что позволяет поставлять ее в страны с низким и средним уровнем доходов.

Напомним, что вакцину AstraZeneca ожидает и Украина. О том, что Украина первой получит именно AstraZeneca, а не препарат Pfizer, стало известно 13 февраля. Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил журналистам, что первая поставка, вероятно, будет размером 500 тысяч доз, а в целом, согласно договоренности, Украина будет получать по 1 млн доз вакцины ежемесячно до июня в рамках закупки, проведенной агентством Crown Agency. При этом в Минздраве рассчитывали, что вакцину поставят на прошлой неделе.

Начало вакцинации планировали на следующий после поставки день. Сроки поставки объявляли с 15 февраля, однако они сместились. 19 февраля министр здравоохранения Украины полетел в Индию договариваться об увеличении количества вакцин и чтобы "контролировать отправку первой партии". 21 февраля Максим Степанов заявил, что уже началась отгрузка партии вакцин компании AstraZeneca в индийском городе Пуне. Оттуда препарат отправится в Мумбаи, затем - в Стамбул, и уже из Турции прибудет в Украину.

23 ноября были обнародованы предварительные результаты клинических испытаний вакцины AstraZeneca, которые показали ее среднюю эффективность в 70%. При этом, если участникам испытаний дважды с промежутком в один месяц вводили одинаковую дозу препарата, то его эффективность составляла только 62%. Если же пациентам сначала вводили полдозы вакцины, а через месяц - целую, то в таком случае эффективность составляла 90%. То есть 70% - это средний показатель.

В феврале производитель также заявил, что препарат AstraZeneca оказался эффективным уже после первой дозы. Результаты предварительного анализа третьей фазы клинических испытаний, которые проводились в Великобритании, Бразилии и Южной Африке показали, что вакцина демонстрирует эффективность на уровне 76% уже после первого укола и обеспечивает стопроцентную защиту против тяжелого течения, госпитализации и смерти.

Выяснилось, что вакцина более эффективна, если отложить второй укол во времени. Когда вторую дозу вводили через шесть недель после первой, эффективность составила всего 55%, а после того, как этот отрезок увеличили до 12 недель - эффективность выросла до 82%.