Зеленский озвучил планы "Большого строительства" на 2021 год: 6,5 тыс км дорог, 245 мостов и самая длинная дорога в стране

Также в планах - развитие железнодорожного и авиасообщения.

Масштабная инфраструктурная программа «Большое строительство» будет продолжена в 2021 году. Главной задачей является ремонт 6,5 тыс. км дорог до конца года. Об этом на всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура» заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

«Не собираемся останавливаться в 2021 году. Наша цель - 4,5 тысяч километров государственных и 2 тысяч километров местных дорог», - сообщил Президент.

Среди приоритетных дорожных проектов – строительство киевской объездной протяженностью 150 км, а также трасса М-30 длиной 1 400 км, которая станет самой протяженной в стране и свяжет Запад и Восток Украины. Этот проект посвящен 30-летию Независимости.

По словам Зеленского, вторым стратегическим направлением станет национальная программа обновления мостов. В 2020 году было построено и обновлено 216 мостов, а в 2021 году планируют обновить 245 мостов. Среди них – Кременчугский мост, строительство которого должно быть начато и завершено до конца года.

Третьим важным направлением будет развитие железнодорожного сообщения. В частности, будут запущены новые маршруты поездов «Интерсити». «Наша цель, чтобы железнодорожное сообщение между городами занимало у украинцев максимум 3-4 часа», - подчеркнул Зеленский.

В разработке и программа развития авиасообщения. Как пояснил Президент, ключевыми должны стать 16 городов Украины, в том числе Ужгород, Черновцы, Полтава. Один из связанных с этим проектов – строительство аэропорта международного сообщения «Ужгород-Мукачево» на Закарпатье и создание национальной государственной авиакомпании.

Зеленский также напомнил, что Верховная Рада приняла закон о развитии внутреннего водного транспорта, который позволит снять нагрузку на дороги и дать экономический эффект в миллиарды гривен.