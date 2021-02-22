В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к пяти годам колонии за "коктейль Молотова" на протестах

Еще два фигуранта получили по шесть и восемь лет заключения.

В белорусском Гомеле вынесли приговор по делу о "коктейлях Молотова" для трех осужденных - 29-летнего Леонида Ковалева, 26-летнего Дмитрия Корнеева и 16-летнего Никиты Золотарева.

Об этом сообщает TUT.by.

Корнеева приговорили к восьми годам колонии строгого режима, Ковалева - к шести годам колонии усиленного режима, а несовершеннолетнего Золотарева - к пяти годам воспитательной колонии.

Их обвиняли в "незаконном изготовлении взрывчатых веществ, насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции, участии в массовых беспорядках", а Ковалева - еще и в их организации и "вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления".

По версии следствия, Ковалев сделал два "коктейля Молотова", которые 10 августа передал Корнееву и Золотареву. Затем мужчина якобы начал убеждать их поджечь автобус или автозак. По дороге молодые люди встретили военнослужащих воинской части 5525 и бросили "коктейли" в их сторону. Стеклянная бутылка упала возле военных и разбилась об асфальт.

Ковалев и Золотарев свою вину не признают. Корнеев - признал частично.

Напомним, на днях лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская признала, что в стране уменьшилась уличная активность митингующих, пытающихся противостоять режиму. Она сказала, что оппозиция в Беларуси "потеряла улицы".

Со дня выборов президента Беларуси в августе, победителем которых объявили Александра Лукашенко, в стране не утихали протесты. Белорусы устраивали масштабные акции, саботировали работу на государственных предприятиях, требовали честных выборов. Силовики жестоко разгоняли демонстрантов, а также фактически подавляли оппозицию - арестовывали ее лидеров и высылали их из страны.

Украина, как и страны ЕС и США , не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.

Однако, несмотря на протесты в стране и заявления мирового сообщества, 23 сентября в Минске во Дворце Независимости состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская также неоднократно заявляла, что если Лукашенко уйдет с поста мирно, ему предоставят гарантии личной безопасности. Однако действия власти и силовиков против мирных протестующих не становились мягче.

В ноябре 2020 года она анонсировала Народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко. Позже тот назвал условиями ухода своего от власти прекращение протестов и неприкосновенность его сторонников.