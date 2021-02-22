Кипр утвердил новые правила въезда: когда пустят туристов из Украины

Туристы из Украины смогут полететь на Кипр с 1 марта или 1 апреля в зависимости от того, в какую зону попадет страна. Об этом пишет avianews.

Кипр утвердил новые правила въезда: когда пустят туристов из Украины
Фото: travelsandtwins.com

Правительство островного государства утвердило новые правила въезда для путешественников из 56 стран. В перечень вошли страны ЕС и Европейской экономической зоны, а также Украина, Беларусь, РоSSия, Великобритания, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия и Египет.

Въезд с 1 марта

Все 56 стран будут разделены на 4 зоны: зеленую, оранжевую, красную и серую в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Туристы из зеленой зоны должны будут сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус по прилету на Кипр. При вылете из оранжевой и красной зон нужно сдать тест не более чем за 72 часа до вылета за свой счет и по прилету на Кипр.

Если страна находится в серой зоне, то полеты из нее на Кипр с целью туризма запрещены.

Въезд с 1 апреля

С 1 апреля страны ЕС и Европейской экономической зоны, а также Украина, Беларусь, РоSSия, Великобритания, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия и Египет будут разделены на зеленую, оранжевую и красную зону. Таким образом, Кипр начнет пускать туристов из всех этих государств.

Поездки из зеленой зоны будут возможны без каких либо условий и тестов.

Туристы из стран оранжевой зоны должны сдать тест за свой счет не более чем за 72 часа до вылета на Кипр.

Путешественники из стран красной зоны должны сдать тест за свой счет до вылета и пройти тест по прилету на Кипр.

Во всех случаях анализы должны показать, что человек не болеет. В противном случае его не пустят в самолет или изолируют по прилету на Кипр.

Обновлять список зон кипрские власти намерены раз в неделю.

Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует учитывать, что правительство Кипра может изменить условия въезда для туристов, как неоднократно делало ранее, или перенести срок допуска путешественников на остров.

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