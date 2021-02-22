Уруского заметили около Кадырова на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби

Премьер Шмыгаль потребовал срочного объяснения.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, который накануне уехал в Абу-Даби на выставку IDEX-2021, на одной из фотографий оказался рядом с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым.

Фотографию опубликовал премьер Денис Шмыгаль.

"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", - написал он.

Фото: facebook.com/dshmyhal

Кадыров находится под международными санкциями за действия, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Напомним, что Уруский возглавил украинскую делегацию на международной военно-технической выставке IDEX-2021, которая является одной из крупнейших в мире.

Вместе с ним в Абу-Даби полетели представители Минстратегпрома, Минобороны, посольства Украины в ОАЭ, а также руководство концерна "Укроборонпром".

В январе 2021 года правительство уволило первого заместителя Уруского, когда того задержали по подозрению в пьяном вождении киевские полицейские.

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