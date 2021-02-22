Уруского заметили около Кадырова на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби
Премьер Шмыгаль потребовал срочного объяснения.
Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, который накануне уехал в Абу-Даби на выставку IDEX-2021, на одной из фотографий оказался рядом с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым.
Фотографию опубликовал премьер Денис Шмыгаль.
"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", - написал он.
Кадыров находится под международными санкциями за действия, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Напомним, что Уруский возглавил украинскую делегацию на международной военно-технической выставке IDEX-2021, которая является одной из крупнейших в мире.
Вместе с ним в Абу-Даби полетели представители Минстратегпрома, Минобороны, посольства Украины в ОАЭ, а также руководство концерна "Укроборонпром".
В январе 2021 года правительство уволило первого заместителя Уруского, когда того задержали по подозрению в пьяном вождении киевские полицейские.