В Конго в результате нападения на автоколонну ООН погиб посол Италии

Кроме дипломата, погиб сопровождавший его итальянский карабинер.

В Конго в результате нападения на автоколонну ООН погиб посол Италии
Луку Аттаназіо на машині доставили в госпіталь місії ООН, але врятувати його не вдалося
Фото: Actualite.cd

Посол Италии в Демократической Республике Конго Лука Аттаназио погиб в результате вооруженного нападения неизвестных.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на итальянское телевидение.

Инцидент произошел в городе Гома. Вооруженные люди напали на колонну автомобилей ООН. В одном из них был посол. Кроме дипломата, погиб сопровождавший его итальянский карабинер.

Итальянские СМИ отмечают, что причину нападения пока установить не удалось. По их мнению, возможно, речь шла о попытке угона.

В МИД Италии подтвердили информацию о гибели посла.

Напомним, в январе в ДР Конго погиб украинский военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант Александр Мулявка.

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