В Конго в результате нападения на автоколонну ООН погиб посол Италии
Кроме дипломата, погиб сопровождавший его итальянский карабинер.
Посол Италии в Демократической Республике Конго Лука Аттаназио погиб в результате вооруженного нападения неизвестных.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на итальянское телевидение.
Инцидент произошел в городе Гома. Вооруженные люди напали на колонну автомобилей ООН. В одном из них был посол. Кроме дипломата, погиб сопровождавший его итальянский карабинер.
Итальянские СМИ отмечают, что причину нападения пока установить не удалось. По их мнению, возможно, речь шла о попытке угона.
В МИД Италии подтвердили информацию о гибели посла.
Напомним, в январе в ДР Конго погиб украинский военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант Александр Мулявка.