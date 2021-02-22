СБУ расценивает неявку Шария на допрос как укрывательство от следствия

Его и адвоката 25 февраля повторно приглашают для ознакомления с материалами производства.

СБУ расценивает неявку Шария на допрос как укрывательство от следствия
Анатолий Шарий
Фото: RusNext.ru

Служба безопасности Украины заявляет, что блогер и лидер политической партии "Партия Шария" Анатолий Шарий 22 февраля был вызван для проведения следственных действий с участием подозреваемого, однако он не явился.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Его неявку можно трактовать как укрывательство от следствия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса - ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В то же время отмечается, что ходатайство адвоката Шария Рыбина будет рассмотрено и удовлетворено в соответствии с требованиями УПК Украины. Пока адвокат и его подзащитный приглашаются 25 февраля 2021 года для ознакомления с материалами производства, служившими для сообщения подозрения.

Напомним, 16 февраля Служба безопасности Украины объявила о подозрении Анатолию Шарию, который, по мнению следователей, вел противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере. Правоохранители сообщили, что целью Шария было обострение общественно-политической ситуации в Украине и разжигание межнациональной и межконфессиональной ненависти внутри украинского государства.

ПророSSийского пропагандиста подозревают в государственной измене и разжигании вражды.

По данным СМИ, Шарий сейчас живет в Испании.

В тот же день он был вызван на допрос на 22 февраля.

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