"Я считаю, у нас нормальные отношения с МВФ, внутри страны нам никто не помогает с этой темой, а наоборот много лоббистов работают отдельно с МВФ , показывая, что тут в Украине происходит что-то страшное".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть лоббисты, мешающие отношениям с МВФ . Он также добавил, что сейчас программа stand-by не закрыта, государство ожидает два транша по 700 млн долларов.

Во время недавней работы миссии МВФ в Украине должны были назвать дату выделения второго транша, но этого не произошло из-за невыполнения программы по нескольким пунктам, сообщил Зеленский в рамках форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Программу МВФ не закрыли. Мы находимся в программе, из которой мы получили 2,1 млрд. Еще у нас два транша, всего в программе три транша: 700 млн и еще 700 млн. Сейчас должны были сообщить дату ... Программа не выполнена, например, юридическим направлением - закон о Высшем совете правосудия. Их много лет кормили тем, что будет такой закон. А мы теперь очень быстро должны какие-то вещи делать. И земельная реформа, и банковский закон - вы же понимаете, сколько споров в обществе об этом, я уже не говорю о борьбе с депутатами", - отметил президент.

Он добавил, что законопроекты о ВСП и НАБУ уже зарегистрированы.

" МВФ говорит - нам не хватает раз, два, три, четыре, пять пунктов. Мы должны их сделать, мы соглашаемся или не согласны. У меня, я считаю, что у нас нормальные отношения с МВФ , внутри Украины нам никто не помогает с этой темой, а наоборот, много лоббистов работает отдельно с МВФ , показывая, что здесь происходит в Украине такое страшное, а вот мы бы показали", - заявил президент.

Напомним, что летом прошлого года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с выделением примерно 5 млрд долларов. Из них 2,1 млрд долларов государство получило сразу, остаток должны были разделить на четыре транша.

11 января миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand-by для Украины возобновила работу. В предыдущий раз миссия в онлайн-режиме работала в декабре. По результатам работы миссии ожидалось получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by.

13 февраля миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято.